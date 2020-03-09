Пів мільйона: стала відома зарплата ексгравця збірної України та Динамо

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15:55 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:За даними преси, український захисник отримує в Білорусі 450 тисяч євро за сезон.

Центральний захисник Євген Хачеріді за умовами контракту з «Динамо» Брест отримує близько 450 тисяч євро за рік.

Про це повідомляє Telekomsport.ro.

Відзначається, що під час перебування Хачеріді вільним агентом захисника дуже рекомендував підписати керівництву «Стяуа» екс-наставник «Шахтаря» Мірча Луческу.

Проте боси румунського клубу не змогли домовитися з колишнім центрбеком «Динамо», внаслідок чого той незабаром погодив умови співпраці з «Динамо» Брест.

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Раніше сам Хачеріді заявляв, що в брестському «Динамо» він зіткнувся з найкращим колективом, в якому коли-небудь йому доводилося виступати в кар'єрі.

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Все по темі:

Мирча Луческу, ФК Динамо (Брест), Збірна України, Євген Хачеріді.
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