Наставник Аталанти: Я нічого святкувати не буду аж до фінального свистка

Новини спорту:Головний тренер «Аталанти» – про майбутній матч-відповідь з «Валенсією».

Наставник італійської «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської «Валенсії».

«Зрозуміло, що результат першого матчу додає нам впевненості в своїх силах. Нам потрібно забити, але при цьому не варто забувати про оборону. З психологічної точки зору ми працюємо над тим, щоб у команди не було відчуття, що справу вже зроблено. У першому матчі ми зіграли чудово, але особисто я нічого святкувати не буду аж до фінального свистка в матчі-відповіді», - сказав Гасперіні.

Нагадаємо, перший матч завершився з рахунком 4:1 на користь «Аталанти». Матч-відповідь відбудеться завтра, 10 березня, у Валенсії. Початок о 22:00 за Києвом.