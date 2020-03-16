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УЄФА:Якщо турніри не поновляться, чемпонами ліг стануть лідери турнірних таблиць

УЄФА:Якщо турніри не поновляться, чемпонами ліг стануть лідери турнірних таблиць
19:58 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф champion.com.ua

Новини спорту:УЄФА розгляне питання щодо визначення чемпіонів ліг якщо турніри не відновляться після карантину.

УЄФА на зборах 17 березня обговорить організаційні питання проведення чемпіонатів з представниками європейських федерацій і розглянуть можливість не догравання чемпіонатів.

Про це повідомляє AS.

Крім інших питань, на зборах визначать загальні критерії для вибору чемпіонів національних ліг, команд, які отримають місця в єврокубках наступного сезону, а також клубів, які вилетять зі своїх дивізіонів.

Лігу чемпіонів і Лігу Європи можуть завершити за баскетбольним принципом

УЄФА схиляється до того, щоб чемпіонами в разі зупинки турнірів через коронавірус були визнані команди, які очолюють таблицю зараз. За таким же принципом планується визначити і команди для участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

При цьому союз не планує втручатися в процеси, що визначають зниження і підвищення команд в класі, залишаючи рішення на розсуд ліг.

При цьому, можливо, всі ці заходи не знадобляться в разі перенесення Євро-2020 на 2021 рік, так як тоді звільниться час для завершення національних чемпіонатів.

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Прецедент в європейському футболі, коли чемпіона визначили без завершення чемпіонату, був лише один раз. У 1999 році УЄФА визнав чемпіоном Югославії Партизан, який лідирував в чемпіонаті до моменту, коли турнір був відкладений через війну в країні.

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УЄФА, Футбол, Пандемия, Covid-19, Короавірус.
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