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Тренер Олександрії хоче терміново припинити чемпіонат УПЛ

Тренер Олександрії хоче терміново припинити чемпіонат УПЛ
10:58 Сьогодні Телеграф champion.com.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Головний тренер Олександрії поки не панікує, однак закликає призупинити чемпіонат України з футболу.

В Україні необхідно зупинити чемпіонат через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Готові до припинення чемпіонату, оскільки бачимо, що відбувається в світі. В Україні все ще більш-менш спокійно, менше паніки.

Зберемося у вівторок, дізнаємося, які рішення прийме УПЛ. Згодом вже будемо визначати план роботи. Краще зробити паузу і потім грати з уболівальниками", - розповів Шаран.

ФК Ворскла долучиться до боротьби проти коронавірусу

Як повідомлялося, Чемпіонат Прем'єр-ліги Південної Африки зупинять через пандемію коронавірусу.

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Футбол, УПЛ, Новини футболу, ФК Олександрія, Володимир Шаран.
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