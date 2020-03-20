"Олександрія" закупила апаратуру для трьох лікарень Кіровоградської області

Новини спорту:Зокрема, лікарні отримають апарати штучної вентиляції легенів.

Клуб УПЛ "Олександрія" закупив апаратуру для трьох лікарень Кіровоградської області на суму більш ніж 5 мільйонів гривень на випадок поширення коронавірусу. Зокрема, лікарні отримають апарати штучної вентиляції легенів, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Вдалося відшукати надійних постачальників і придбати для дитячої обласної лікарні такий необхідний апарат штучної вентиляції легенів. Нам повідомили, що його вже встановили. Це основний медичний заклад, де лікують дітей з усієї Кіровоградщини, тому додаткове обладнання завжди актуально", - сказав президент "Олександрії" Сергій Кузьменко.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Терміни повернення українського футболу наразі невідомі.

Всі українські команди пішли на карантин на невизначений термін. На вимушену паузу лідером УПЛ пішов "Шахтар", чий відрив від "Зорі" і "Динамо" складає 13 очок.