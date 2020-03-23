УАФ передала свій автотранспорт лікарям України

Новини спорту:УАФ допомагає Україні в боротьбі з пандемією, зокрема підтримують лікарні фінансово та надають автотранспорт для лікарів.

Президент Української асоціації футболу вважає, що в боротьбі з пандемією коронавіруса всі повинні об'єднувати свої зусилля. Про це Андрій Павелко заявив в ефірі програми "Великий футбол".

Він подякував усім українським ФК, які вже допомагають країні в боротьбі з вірусом.

"Я хотів би подякувати керівництву всіх клубів, це і "Шахтар", і "Олександрія", і "Колос", і "Десна". Я знаю, що роблять такі вчинки й інші. І "Ворскла"...

Ми бачимо, що люди футболу, які мають таку соціальну відповідальність, як розвиток футболу, вони несуть і допомогу у важкі для країни хвилини.

Це виклик усім, і всі хто можуть чимось допомогти - повинні сьогодні об'єднатися", - сказав Павелко.

Він зазначив, що УАФ не стоїть осторонь і сьогодні надає допомогу в декількох напрямках. Крім фінансової підтримки лікарень, Асоціація прийняла рішення передати свій автотранспорт у користування лікарям.

"У кожній області є штаби по боротьбі з пандемією, які очолили і бізнесмени, і губернатори. Ми передали їм, по можливості, наші автомобілі. У нас є 26 регіональних федерацій, вони всі мають транспорт, який сьогодні може бути використаний для транспортування лікарів, медикаментів", - уточнив Павелко.