В УПЛ назвали, хто претендує на звання кращого гравця та тренера березня

Новини спорту:УПЛ оголосила про голосування за найкращого гравця і тренера березня.

Українська Прем'єр-Ліга назвала гравців та тренерів, які позмагаються за звання найкращого за підсумками березня.

УПЛ на своєму офіційному сайті оголосила про старт голосування за найкращого гравця і тренера місяця.

До списку претендентів потрапили Віталій Миколенко (Динамо), Богдан Михайліченко (Зоря), Вадим Мілько (Колос), Жуніор Мораєс і Тайсон (Шахтар), Максим Третьяков (Олександрія), Олександр Філіппов (Десна) та Олексій Чічіков (СК Дніпро-1).

На нагороду найкращому тренеру місяця претендують Олексій Михайличенко (Динамо), Олександр Рябоконь (Десна), Віктор Скрипник (Зоря) та Володимир Шаран (Олександрія).

Нагадаємо, що найкращими у лютому стали форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга та наставник Ворскли Юрій Максимов.