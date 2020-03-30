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Понеділок, 30.03.2020
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Олександр Михайличенко - іменинник

Олександр Михайличенко - іменинник
18:29 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Олексію Олександровичу - 57! Бажаємо тренеру міцного здоров'я та подальших успіхів в улюбленій справі.

Сьогодні свій 57-й День народження відзначає легендарний гравець київського "Динамо", а нині - головний тренер першої команди, Олексій Олександрович Михайличенко.

Будучи вихованцем київського "Динамо", Михайличенко дебютував за основний склад в віці 19-ти років. Він став одним з ключових гравців у "золотий" команді Валерія Лобановського, разом з якою він тричі ставав чемпіоном СРСР, тричі - володарем Кубка СРСР, вигравав Кубок володарів Кубків УЄФА 1986-го року. У складі збірної СРСР став віце-чемпіоном Європи і олімпійським чемпіоном в 1988 році. У тому ж році Михайличенко посів четверте місце в опитуванні France Football за титул кращого футболіста року в Європі.

Після відходу з "Динамо" в 1990-му році, він продовжив збирати титули в Європі, ставши чемпіоном Італії в складі "Сампдорії" і п'ять разів завоювавши титул чемпіона Шотландії у складі "Рейнджерс".

Уже в якості тренера Михайличенко двічі привів "Динамо" до чемпіонства в 2003 і 2004 роках, завоював Кубок України і Суперкубок.

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Все по темі:

ФК Динамо К, Тренер, Именинник, День народження, Олексій Михайличенко.
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