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Семиразовий чемпіон Словаччини заявив про ліквідацію клубу

Семиразовий чемпіон Словаччини заявив про ліквідацію клубу
06:30 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Титулований футбольний клуб припиняє своє існування через брак фінансування.

Словацький клуб "Жиліна" оголосив про те, що 1 квітня буде розформований.

Процес ліквідації вже розпочався, більшість гравців і працівників отримали повідомлення про те, що можуть шукати собі нове місце роботи.

"Стратегія фінансування клубу заснована на виручці від продажу гравців. Бюджет на 2020 рік заснований на доходах від трансферів гравців за літній період. Сьогодні більш ніж ймовірно, що дохід від літніх трансферів буде близький нулю", - повідомляє прес-служба словацького клубу.

Відзначимо, що "Жиліна" є семиразовим чемпіоном Словаччини, влітку 2019 року цей клуб придбав захисника «Маріуполя» Бесіра Демірі.

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Ликвидация, Чемпион, Жилина, Словаччина.
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