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Вівторок, 31.03.2020
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Пандемія СOVID-19: коли чекати повернення Бундесліги

Пандемія СOVID-19: коли чекати повернення Бундесліги
19:53 Сьогодні Телеграф champion.com.ua

Новини спорту:Шанувальникам німецького футболу доведеться запастися терпінням.

Німецька Бундесліга і друга Бундесліга не поновляться раніше 30 квітня.

Про це повідомляє прес-служба ліг

На тлі пандемії коронавірусу і її наслідків сьогодні клуби одноголосно прийняли рішення на загальних зборах відкласти відновлення турнірів як мінімум до 30 квітня. Таким чином, клуби прийняли рекомендації президії ліги.

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На сьогоднішніх зборах також були представлені можливі сценарії на найближчі тижні і місяці. Позачергові збори призначено на 17 квітня.

У Німеччині виявлено 66 885 випадків зараження коронавірусом. 645 осіб померли.

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Бундеслига, Футбол, Вирус, Карантин, Пандемия, Новини футболу, Новини спорту, Коронавірус, Covid-19.
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