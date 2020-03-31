Пандемія СOVID-19: коли чекати повернення Бундесліги

Новини спорту:Шанувальникам німецького футболу доведеться запастися терпінням.

Німецька Бундесліга і друга Бундесліга не поновляться раніше 30 квітня.

Про це повідомляє прес-служба ліг

На тлі пандемії коронавірусу і її наслідків сьогодні клуби одноголосно прийняли рішення на загальних зборах відкласти відновлення турнірів як мінімум до 30 квітня. Таким чином, клуби прийняли рекомендації президії ліги.

На сьогоднішніх зборах також були представлені можливі сценарії на найближчі тижні і місяці. Позачергові збори призначено на 17 квітня.

У Німеччині виявлено 66 885 випадків зараження коронавірусом. 645 осіб померли.