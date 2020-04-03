Малиновський не збирається переходити до Фіорентини

Новини спорту:"Фіалки" цікавилися нашим півзахисником ще влітку, але він вибрав "Аталанту".

Агент українського футболіста клубу "Аталанта" (Бергамо) Руслана Малиновського Вадим Шаблій прокоментував інформацію ЗМІ про можливий перехід свого підопічного до іншої італійської команди - "Фіорентини".

Шаблій заявив, що такий трансфер не входить у плани Малиновського, повідомляє Zbirna.com.

"Перехід до "Фіорентину" не входить у плани Руслана Малиновського, - сказав менеджер. - "Фіалки" цікавилися нашим півзахисником ще влітку, але він вибрав "Аталанту" і нітрохи про це не шкодує".

Нагадаємо, що у поточному сезоні Малиновський провів за "Аталанту" 31 матч у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів і зробив стільки ж гольових передач. За рейтингом InStat українець посідає дев'яте місце серед усіх атакувальних центральних хавбеків італійської Серії А.