Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"

Новини спорту:Іншим варіантом придбання римлян є півзахисник "Вулверхемптона" Рубен Невес. Португалець оцінюється в 40 млн євро і також зацікавив "Ювентус".

Клуб італійської Серії А "Лаціо" та представник АПЛ "Вулверхемптон" погодили договір про трансферний союз між колективами. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на RadioSei, передає УНН.

Все розпочалося після того, як два гравці португальської "Браги" - Педру Нето і Бруну Жордао сумарно на 20 млн. євро. Потім вони були продані "вовкам" приблизно за таку ж суму. Тепер "орли" також матимуть перевагу на гравців "Вулверхемптона" у разі трансферних спроб від інших клубів. Дані команди будуть робити вибір на користь один одного, якщо ціна за футболіста не буде значно меншою, пропонованої іншим зацікавленим клубом.

Основною метою "Лаціо" називають вінгера "Вулверхемптона" Діого Жоту, яким також цікавиться "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед". 23-річний португалець в цьому сезоні забив 15 голів і віддав шість передач в 37 іграх.

Додам також, "Лаціо" веде боротьбу з "Ювентусом" за чемпіонство в Серії А і відстає на один бал, а "Вулверхемптон" йде 6-м в АПЛ і відстає від зони Ліги чемпіонів на 5 балів.