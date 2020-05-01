Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати

Новини спорту:Чемпіонат України з футболу може поновитися 30 травня.

Став відомий план клубів Української Прем'єр-ліги щодо відновлення чемпіонату України.

Про це повідомляє Sport Arena.

Якщо вихід з карантину в Україні відбудеться 11 травня, то в період з 12 по 17 травня клубам належить провести тестування з метою перевірити здоров'я футболістів і тренерів.

Далі до 29 травня команди будуть тренуватися, щоб підготуватися до матчів.

На 30 травня заплановані ігри 24-го туру.

Також відомі базові дати для всіх інших турів.

25-й тур - 6 червня

26-й тур - 13 червня

27-й тур - 17 червня

28-й тур - 20 червня

29-й тур - 27 червня

30-й тур - 6 липня

31-й тур-10 липня

32-й тур - 13 липня

Також заплановані дати проведення матчів Кубка України. Півфінальні ігри повинні відбутися 10 червня, а фінальна зустріч - 17 липня.

А завершиться сезон матчами плей-офф за участь в Лізі Європи. Ці поєдинки заплановані на 21 і 24 липня.

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