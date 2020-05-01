Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати

Став відомий план клубів Української Прем'єр-ліги щодо відновлення чемпіонату України.
Про це повідомляє Sport Arena.
Якщо вихід з карантину в Україні відбудеться 11 травня, то в період з 12 по 17 травня клубам належить провести тестування з метою перевірити здоров'я футболістів і тренерів.
Далі до 29 травня команди будуть тренуватися, щоб підготуватися до матчів.
На 30 травня заплановані ігри 24-го туру.
Також відомі базові дати для всіх інших турів.
25-й тур - 6 червня
26-й тур - 13 червня
27-й тур - 17 червня
28-й тур - 20 червня
29-й тур - 27 червня
30-й тур - 6 липня
31-й тур-10 липня
32-й тур - 13 липня
Також заплановані дати проведення матчів Кубка України. Півфінальні ігри повинні відбутися 10 червня, а фінальна зустріч - 17 липня.
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