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ФІФА та УЄФА розслідують діяльність Павелка

ФІФА та УЄФА розслідують діяльність Павелка
10:02 Сьогодні Телеграф ua-football.com https://twitter.com/uafukraine/status/969865429366820864/photo/1

Новини спорту:Офіційні особи поки ніяких коментарів не дають.

Президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко став об'єктом розслідування ФІФА та УЄФА щодо коштів, виділених на розвиток національної асоціації, передає Associated Press. Витік листа опублікував у твіттері один зі швейцарських журналістів.

Український функціонер заперечує будь-які порушення, йдеться в його відповіді в Комітет з етики ФІФА.

Павелко в жовтні 2019 року в листі до слідчого ФІФА Марії Клаудіо Рохас заявив, що листувався зі слідчими УЄФА з вересня 2018 року, щоб пояснити окремі багатомільйонні платежі, які були відправлені в 2017 році в УАФ.

У швейцарському розгляді, на яке посилається Павелко, він був опитаний минулого року регіональним прокурором після того, як автор журналу L'illustré стверджував, що отримав погрози смерті по телефону з України. У журналі були опубліковані твердження про гроші, які УЄФА направляв в Україну.

Павелко подав у відставку зі своєї посади в Дисциплінарному комітеті ФІФА в середині лютого. На той момент він перебував під окремим етичним розслідуванням ФІФА, не пов'язаним з фінансовими питаннями.

ФІФА стверджує, що одна угода про визнання провини функціонера була закрита в квітні і завершилася штрафом. Це розслідування з етики відкрили в серпні 2018 року за "публічну критику рішення", прийнятого його колегами з дисциплінарного комітету щодо Домагоя Віди. Хорват після перемоги на ЧС-2018 над Росією "позитивно відгукувався про Україну".

Павелко погодився заплатити штраф у розмірі 10 тисяч швейцарських франків. Це єдиний предмет угоди про визнання провини, яку він підписав, - зазначає ФІФА. - Жоден з цих фактів не має відношення до інших питань, які могли б бути розслідувані органами поліції або футбольними керівними структурами у зв'язку з діяльністю Павелка в якості футбольного чиновника".

"Це фактично напряму пов'язано з УЄФА: зокрема мова про використання коштів УЄФА і передбачувана загроза щодо журналіста з твердженнями про використання фінансування також УЄФА", - писав у жовтні минулого року Павелко до Рохас.

У листі до ФІФА Павелко заявив, що інформація в ЗМІ про позику в 4 млн доларів українською стороною невірна. Це був авансовий платіж в 4 млн євро від прав на трансляцію. Він також надав звіти, які раніше були відправлені в УЄФА про зв'язки асоціації з компанією в ОАЕ для проекту з будівництва штучних футбольних полів.

4,5 млн євро від УЄФА в 2017 році були недоторкані, а сам проект тренувального центру заглох, коли земельна угода провалилася. Ці гроші зберігалися на рахунках трьох різних банків залежно від валюти, стверджує Павелко.

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Вчора УЄФА заявив, що не коментує хід справи, щоб підтвердити або спростувати деталі можливого розслідування.

У той же час, швейцарська прокуратура продовжує розслідувати передбачувані погрози на адресу журналіста. Запит про співпрацю з українською стороною поки не підтверджений.

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ФИФА, УЄФА, Павелко, Розслідування.
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