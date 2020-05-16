НФЛ дозволить відкрити тренувальні бази наступного тижня

Новини спорту:Гравців і тренерів поки не пускатимуть.

У вівторок, 19 травня, Національна футбольна ліга дозволить відкрити тренувальні бази франшиз, які не підпадають під дію посилених місцевих обмежень.

При цьому на першому етапі відновлення роботи баз на них не будуть допускатися члени тренувального штабу, а гравці – тільки для проходження відновлювальних процедур. Одночасно на базах зможуть знаходитися не більше 75 людей.

НФЛ закрила тренувальні бази 25 травня через пандемію COVID-19.

Регулярний чемпіонат НФЛ стартує у вересні. У лютому чемпіонами Супербоула стали Канзас Сіті Чіфс.