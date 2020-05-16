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У понеділок Селтік буде достроково визнано чемпіоном Шотландії

У понеділок Селтік буде достроково визнано чемпіоном Шотландії
14:41 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Дев'яте золото Кельтів поспіль.

У понеділок, 18 травня, Селтік буде достроково визнано чемпіоном Шотландії в дев’ятий раз поспіль. Відповідне рішення схвалять на зборах ради Шотландської професійної футбольної ліги (SPFL).

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Сезон в шотландському Премьершипі завершують достроково через необхідність вчасно розпочати наступну кампанію – згідно з новим контрактом з транслятором Sky Sports, який вступає в силу з 1 серпня. На сьогоднішній день Селтік лідирує в таблиці з відривом в 13 очок.

Нагадаємо, в складі Кельтів виступає український вінгер Мар’ян Швед. Він не отримає медаль чемпіона Шотландії, провівши лише один матч в поточному розіграші Премьершипу.

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Раніше достроково завершили вищі ліги Франції, Бельгії та Нідерландів. ПСЖ і Брюгге були визнані чемпіонами, в Ередівізі ж утрималися від визначення переможця.

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Шотландия, Чемпион, "Селтик", Футбольна ліга.
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