У понеділок Селтік буде достроково визнано чемпіоном Шотландії

Новини спорту:Дев'яте золото Кельтів поспіль.

У понеділок, 18 травня, Селтік буде достроково визнано чемпіоном Шотландії в дев’ятий раз поспіль. Відповідне рішення схвалять на зборах ради Шотландської професійної футбольної ліги (SPFL).

Рейнджерс, Мазервелл і Абердін отримають путівки в Лігу Європи, а Хартс відправиться до другого дивізіону.

Сезон в шотландському Премьершипі завершують достроково через необхідність вчасно розпочати наступну кампанію – згідно з новим контрактом з транслятором Sky Sports, який вступає в силу з 1 серпня. На сьогоднішній день Селтік лідирує в таблиці з відривом в 13 очок.

Нагадаємо, в складі Кельтів виступає український вінгер Мар’ян Швед. Він не отримає медаль чемпіона Шотландії, провівши лише один матч в поточному розіграші Премьершипу.

Раніше достроково завершили вищі ліги Франції, Бельгії та Нідерландів. ПСЖ і Брюгге були визнані чемпіонами, в Ередівізі ж утрималися від визначення переможця.