Даріо Срна про здобуття Кубка УЄФА: Гру Вердера вивчав сам вдома

Новини спорту:Помітив вільні зони за Озілом.

Правий оборонець, латераль "Шахтаря" 2003-2018 років Даріо Срна, який зараз працює помічником головного тренера клубу, розповів телеканалу Футбол, що недавно бачився з гендиректором Сергієм Палкіним, разом дивилися фінал Кубка УЄФА 2008/2009 років, обговорювали ту перемогу "гірників".

Даріо розповів про налаштування на фінальну гру з "Вердером" (2:1) та про ніч перед матчем.

Я вам клянуся, що ніч перед грою не зімкнув очей – жодної хвилини. Був у кімнаті з Ігорем Дуляєм. Повертаюсь вночі – у мене очі відкриті і в нього очі відкриті!

У нас завжди в день гри була теорія вранці. А потім ще перед самим матчем. Я заходжу до Містера [Луческу] на теорію, в він бачить, що ми, гравці, переживаємо. Тоді він сказав: "Я від вас вимагаю тільки того, щоб ви грали у свій "шахтарівський" футбол. Ми переможемо".

Першим у грі забив "Шахтар" (Луїс Адріано). Але зі штрафного рахунок зрівняв гравець Вердера Налдо – помилки в тому моменті припустився голкіпер гірників Андрій Пятов.

Ту гру ми розпочали дуже добре, у Адріано було чисті 2 моменти. Ми вели гру, забили вчасно, але футбол складається з помилок. Кожен із нас помиляється в житті, в футболі. І нам Пятов був дуже потрібен після тієї помилки. Я підійшов до свого друга і сказав: «Нічого страшного, ти нам допоможеш і ми переможемо».

Уже в овертаймі Даріо Срна виконав гольову передачу на Жадсона, який забив переможний гол "Шахтаря".

Я вивчав гру "Вердера" навіть сам вдома. [Месут] Озіл грав на моєму фланзі. Він в атаці дуже хороший, але не повертається в оборону. А в мене фізичні дані дозволяють йти в атаку і повертатися назад. Я хотів скористатися вільними зонами, які виникають за спиною Озіла.

Ця схема у нас повторювалась багато разів – із діагоналлю, пасом під удар завжди дещо назад, бо ми грали проти дуже високої команди, а в нас маленькі і швидкі футболісти. Саме тому найнебезпечніший пас – низом назад. Вийшло так, що наш друг Жадсон, який відіграв неймовірний матч, забив найважливіший м’яч в історії "Шахтаря".