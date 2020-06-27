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Клопп про пам'ятник на його честь: Мене це не цікавить

Клопп про пам'ятник на його честь: Мене це не цікавить
09:20 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп заявив, що йому не потрібна статуя біля "Енфілда".

Ще до того, як "Ліверпуль" став чемпіоном Прем'єр-Ліги, екс-капітан "червоних" Стівен Джеррард закликав власників мерсисайдського клубу поставити статую на честь Клоппа.

"Я ніколи не був впевнений, що це трапиться, але я ніколи не сумнівався в нас. Це неймовірно. Ми були сильні ці чотири роки тому, дуже гарні три роки тому, неймовірні в минулому сезоні і абсолютно виняткові в цьому сезоні – нам не було рівних.

Я все ще хочу прожити 30 або 40 років, тому мене не цікавить статуя. Вам не потрібно порівнювати мене з цими легендарними особистостями. Шенклі змінив клуб, Пейслі виграв все, Далгліш був гравцем і тренером, так що нас неможливо порівнювати. І не потрібно.

"Ліверпуль" став найтитулованішим футбольний клубом Англії

Останні 13 місяців були дуже особливими для нас. Якщо чесно, це був неймовірний час в моєму житті. І ми не зупинимося", - цитує Клоппа Daily Mail.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новини футболу, Новини спорту.

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