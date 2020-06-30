Філіппо Індзагі вивів Беневенто в Серію А достроково

За сім турів до кінця чемпіонату команда Філіппо Індзагі встановила рекорд турніру за набраними очками. Таким чином Беневенто після дворічної паузи повернувся в еліту італійського футболу.

Беневенто достроково вийшов у Серію А, ставши недосяжним для своїх конкурентів. За сім турів до кінця чемпіонату команда Філіппо Індзагі випереджає найближчого конкурента – Кротоне – на 24 очка.

Беневенто також встановив рекорд Серії Б за набраними очками. Всього підопічні Індзагі виграли 23 туру з 31, при цьому поступившись лише одного разу. 71 набраний пункт в активі Беневенто дозволив встановити нове досягнення за всю історію Серії Б.

Доля двох інших путівок в Серію А залишається поки не визначена. На виліт з вищого дивізіону Італії зараз претендують СПАЛ, Брешія і Лечче українця Євгена Шахова.

Беневенто в наступному турі Серії Б зіграє на виїзді проти Кротоне. Матч запланований на 3 липня.