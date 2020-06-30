Ювентус "поклав око" на юного хавбека Валенсії

Ферран Торрес відмовився продовжувати контракт з Кажанами.

Ювентус веде переговори з півзахисником Валенсії Ферраном Торресом. Відзначається, що керівництво Старої синьйори намагається випередити конкурентів, тому вже зв’язалося з оточенням гравця.

Клаусула гравця в Валенсії становить 100 мільйонів євро, але посприяти трансферу може небажання Торреса продовжувати контракт з нинішнім клубом, який закінчується в 2021 році. В угоді Феррана прописана клаусула в 100 мільйонів євро.

Відзначимо, що в послугах Торреса зацікавлений цілий ряд топ-клубів – Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Боруссія Д, Реал і Барселона.

20-річний – вихованець Кажанів. На рахунку Торреса в нинішньому сезоні за Валенсію 40 матчів у всіх турнірах, в яких він забив шість голів і віддав сім асистів.

Ювентус на даний момент лідирує в турнірній таблиці Серії А. Валенсія в Прімері займає восьму позицію.