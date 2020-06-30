УЄФА опублікувала календар матчів збірної України у Лізі націй

УЄФА затвердила оновлені дати і час матчів групового етапу "Ліги націй 2020-2021", передає пресслужбу УЄФА.

Збірна України у наступному розіграші Ліги націй виступить у ТОП-дивізіоні - Лізі A.

У групі 4 команда Андрія Шевченка буде боротися за вихід до плей-офф з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

У календарі української збірної, у порівнянні з його попередньою версією, сталося дві зміни - обидві торкнулися дат листопадових матчів.

Календар матчів збірної України:

1-й тур "Україна - Швейцарія" - 3 вересня, 21:45,

2-й тур "Іспанія - Україна" - 6 вересня, 21:45,

3-й тур "Україна - Німеччина" - 10 жовтня, 21:45,

4-й тур "Україна - Іспанія" - 13 жовтня, 21:45,

5-й тур "Німеччина - Україна" - 14 листопада, 21:45,

6-й тур "Швейцарія - Україна" - 17 листопада, 21:45.

Нагадаємо, напередодні, УЄФА скасувала проведення Кубку регіонів

За прогнозами УЄФА, у найближчі 10 років збірна України буде демонструвати все більш сильну гру.