Скачать
Субота, 25.07.2020
Формула-1: американские этапы не состоятся
Формула-1: американские этапы не состоятся
Хэй: Чисора выйдет против Усика, чтобы устроить жару
Хэй: Чисора выйдет против Усика, чтобы устроить жару
Барселона распродаст полкоманды: список
Барселона распродаст полкоманды: список
Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)
Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)

Бєланов виступив проти призначення Луческу головним тренером Динамо

Бєланов виступив проти призначення Луческу головним тренером Динамо
08:36 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Легенда київського Динамо Ігор Бєланов дав коментар призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо.

"Сьогодні вирішив порушити тривале мовчання в мережі. Емоції переповнюють! Весь день дзвонять журналісти, цікавляться моєю думкою з-приводу несподіваного фінта з призначенням головного тренера Динамо. Чесно, не можу підібрати літературних слів, залишилися одні «вираження»! Категорично не згоден з відставкою Михайличенка, але ще більше шокований призначенням Луческу!" – пише Ігор Бєланов.

"Невже негласний принцип “не брати, не призначати, не брати” в Динамо гравців і фахівців команди-головного опонента і навпаки перестав працювати?! Порушені вічні підвалини нашого місцевого «класико»! Так що нашого?! У футбольному світі так прийнято!

Пам’ятаю, як при мені, під час гри команди Зірок – ветеранів мій друг Христо Стоїчков обіймав і привітав всіх нас, хто грав за символічну збірну Європи в Єревані в 2018 [році], але при цьому, демонстративно не подав руки Луішу Фігу. (Хто знає футбольну історію, той зрозуміє чому). Нічого не маю проти геніального Фігу, але це – питання етики, неописане правило «клубного патріотизму»!

Екс-гравець Шахтаря вважає, що Луческу зможе покращити гру Динамо

Цього року світ зійшов з розуму! Керівництво Динамо в черговий раз зробило непродуманий крок, змусивши Динамівське співтовариство закипати від обурення! Активна частина «ультрас» вже пригрозила діями. Не хочу нагнітати обстановку, але закликаю керівників нашого рідного Динамо виважено підійти до питання майбутнього команди і почати прислухатися до думки тих, хто творив історію клубу!

Почитайте висловлювання Олега Блохіна з приводу відставки Михайличенка і призначення Луческу. Він чітко пояснює, що традиції – основа сталого розвитку команди, що спадщину Лобановського зраджувати не можна і що майбутнє неможливо без минулого… ”

Нагадаємо, вчора 74-річний Луческу був призначений головним тренером Динамо, з ним підписали дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

Мірча Луческу погодив контракт із Динамо в Пущі-Водиці

З 2004 до 2016 року Луческу очолював Шахтар, з яким виграв 22 трофея, серед яких і 8 чемпіонських титулів в Україні. Після відходу з Шахтаря румун тренував Зеніт і збірну Туреччини.

Призначення Луческу було негативно сприйнято фанатами Динамо, які вже анонсували акції протесту проти приходу нового наставника київської команди.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мирча Луческу, Чемпіонат України, Новий тренер Динамо.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
02 Серія А: Мілан - Аталанта 1:1
03 "Лаціо" кваліфікувався в груповий етап Ліги чемпіонів
04 Манчестер Юнайтед та Інтер здійснять гучний трансфер
05 Новий сезон АПЛ розпочнеться 12 вересня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся