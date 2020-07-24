Бєланов виступив проти призначення Луческу головним тренером Динамо

Легенда київського Динамо Ігор Бєланов дав коментар призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо.

"Сьогодні вирішив порушити тривале мовчання в мережі. Емоції переповнюють! Весь день дзвонять журналісти, цікавляться моєю думкою з-приводу несподіваного фінта з призначенням головного тренера Динамо. Чесно, не можу підібрати літературних слів, залишилися одні «вираження»! Категорично не згоден з відставкою Михайличенка, але ще більше шокований призначенням Луческу!" – пише Ігор Бєланов.

"Невже негласний принцип “не брати, не призначати, не брати” в Динамо гравців і фахівців команди-головного опонента і навпаки перестав працювати?! Порушені вічні підвалини нашого місцевого «класико»! Так що нашого?! У футбольному світі так прийнято!

Пам’ятаю, як при мені, під час гри команди Зірок – ветеранів мій друг Христо Стоїчков обіймав і привітав всіх нас, хто грав за символічну збірну Європи в Єревані в 2018 [році], але при цьому, демонстративно не подав руки Луішу Фігу. (Хто знає футбольну історію, той зрозуміє чому). Нічого не маю проти геніального Фігу, але це – питання етики, неописане правило «клубного патріотизму»!

Цього року світ зійшов з розуму! Керівництво Динамо в черговий раз зробило непродуманий крок, змусивши Динамівське співтовариство закипати від обурення! Активна частина «ультрас» вже пригрозила діями. Не хочу нагнітати обстановку, але закликаю керівників нашого рідного Динамо виважено підійти до питання майбутнього команди і почати прислухатися до думки тих, хто творив історію клубу!

Почитайте висловлювання Олега Блохіна з приводу відставки Михайличенка і призначення Луческу. Він чітко пояснює, що традиції – основа сталого розвитку команди, що спадщину Лобановського зраджувати не можна і що майбутнє неможливо без минулого… ”

Нагадаємо, вчора 74-річний Луческу був призначений головним тренером Динамо, з ним підписали дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

З 2004 до 2016 року Луческу очолював Шахтар, з яким виграв 22 трофея, серед яких і 8 чемпіонських титулів в Україні. Після відходу з Шахтаря румун тренував Зеніт і збірну Туреччини.

Призначення Луческу було негативно сприйнято фанатами Динамо, які вже анонсували акції протесту проти приходу нового наставника київської команди.