Оболонь-Бровар та Інгулець зіграли внічию в матчі з двома вилученнями і пенальті

Інгулець здобув нічию в матчі, в якому всі ключові рішення ухвалювалися за допомогою системи VAR.
Зігравши внічию з Оболонь-Бровар, Інгулець не зміг повернути собі лідерство в Першій лізі.
Огляд матчу:
Оболонь-Бровар - Інгулець 1: 1
Голи: Батальський, 45 - Загальский, 88, з пенальті.
Оболонь-Бровар: Федорівскій - Майданевич (Ульянченко, 84), Білий, Безуглий, Мате (Прокопенко, 59) - Савченко, Слободян, Гуськов (Бровченко, 55), Валєєв - Мединський, Батальський.
Інгулець: Шуст - Кучеренко, Балан, Семенко, Запорожець (Загальский, 86) - Козак, Бартулович (Щедрий, 70), Лупашко, Синегуб, Мишуренко (Мкомола, 90 + 3) - Сітчінава.
Попередження: Слободян, Майданевич, Білий, Валєєв - Козак, Запорожець.
Вилучення: Білий, 87 - Сітчінава, 33.