Скачать
П'ятниця, 31.07.2020
Big Boxing Night от Усика: результаты взвешивания (Видео)
Big Boxing Night от Усика: результаты взвешивания (Видео)
Гонщик Формулы-1 заразился коронавирусом
Гонщик Формулы-1 заразился коронавирусом
Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео
Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео
Беленюк проверил растяжку украинской каратистки (Видео)
Беленюк проверил растяжку украинской каратистки (Видео)

Оболонь-Бровар та Інгулець зіграли внічию в матчі з двома вилученнями і пенальті

Оболонь-Бровар та Інгулець зіграли внічию в матчі з двома вилученнями і пенальті
Оновлено 07:52 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Вашій увазі відео голів та огляд матчу Першої ліги України.

Інгулець здобув нічию в матчі, в якому всі ключові рішення ухвалювалися за допомогою системи VAR.

Зігравши внічию з Оболонь-Бровар, Інгулець не зміг повернути собі лідерство в Першій лізі.

Огляд матчу:

Оболонь-Бровар - Інгулець 1: 1

Голи: Батальський, 45 - Загальский, 88, з пенальті.

Оболонь-Бровар: Федорівскій - Майданевич (Ульянченко, 84), Білий, Безуглий, Мате (Прокопенко, 59) - Савченко, Слободян, Гуськов (Бровченко, 55), Валєєв - Мединський, Батальський.

Ювентус представив нову форму на сезон 2020/21

Інгулець: Шуст - Кучеренко, Балан, Семенко, Запорожець (Загальский, 86) - Козак, Бартулович (Щедрий, 70), Лупашко, Синегуб, Мишуренко (Мкомола, 90 + 3) - Сітчінава.

Попередження: Слободян, Майданевич, Білий, Валєєв - Козак, Запорожець.

Вилучення: Білий, 87 - Сітчінава, 33.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Оболонь-Бровар, Ингулец.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Оболонь-Бровар та Інгулець зіграли внічию в матчі з двома вилученнями і пенальті
02 Йесс Торуп впевнений, що Яремчук має всі можливості провести дуже сильний сезон
03 Перший з пілотів "Формули-1" підхопив коронавірус
04 Американський мільярдер готується купити Ньюкасл за 350 млн фунтів
05 Маркевич вважає, що в Динамо треба зробити кадрову чистку
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся