Мессі обговорив перехід в ПСЖ

Після варіанту з Манчестер Сіті Мессі розпочав переговори з ПСЖ.

Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі провів переговори з колишнім напарником по клубу Неймар і напарником по збірній Аргентини Ді Марією своєї трансфер в ПСЖ.

Нагадаємо, Мессі вже повідомив новому головному тренеру Барселони Рональду Куману, що покине клуб. Після переговорів з Хосепом Гвардіолою (Манчестер Сіті) аргентинець вивчає можливість перейти в ПСЖ, який в цьому році дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, якщо Мессі в односторонньому порядку покине Барселону. Те клаусула за нього складе 700 мільйонів євро.