Супряга на сьомому небі від виклику в збірну України

Владислав Супряга прокоментував дебютний виклик до збірної.

Нападник Динамо Владислав Супряга вперше отримав виклик в збірну України. Футболіст поділився своїми емоціями від дебюту і розповів про цілі в національній команді.

"Я дуже радий. Я багато працював, щоб опинитися тут. Отримавши виклик, я був на сьомому небі від щастя. У збірній всі хлопці веселі, так що все добре. Конкуренція є завжди.

Я постараюся зробити все, щоб закріпитися в національній команді. Після Суперкубка приїхав в збірну з хорошим настроєм. Для початку хочу закріпитися в збірній, а далі життя покаже ", - сказав Супряга прес-службі УАФ.

Раніше дебютний виклик до збірної прокоментував ще один гравець Динамо Олександр Сирота.

Відзначимо, що Андрій Шевченко пообіцяв дати шанс молодим гравцям в матчах Ліги Націй.