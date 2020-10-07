Футбольний уїк-енд в Європі: де і коли дивитися міжнародні матчі 7 жовтня

У середу, 7 жовтня, в Європі стартую міжнародні футбольні матчі, а клубний сезон йде на невелику паузу.

В "бій" вступлять топові європейські збірні, які проведуть товариські поєдинки, зокрема збірна України зіграє з Францією.

Кілька ігор можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Наприклад, битву двох останніх чемпіонів Європи Іспанії і Португалії в режимі-live покаже телеканал "Футбол 2", поєдинок німців і турків - "Футбол 3". Ще один суперник збірної України в Лізі націй УЄФА - команда Швейцарії 7 жовтня зіграє з Хорватією.

Суперники збірної України по Євро-2020 Австрія і Нідерланди візьмуть Кабо-Верде і Мексику відповідно.

Розклад міжнародних матчів 7 жовтня

19:00 Данія - Фарерські острови - Футбол 3

19:00 Кіпр - Чехія - Футбол 1

19:00 Мальта - Гібралтар

19:00 Чорногорія - Латвія - Футбол 2

19:00 Естонія - Литва

21:15 Люксембург - Ліхтенштейн

21:30 Австрія - Греція

21:45 Андорра - Кабо-Верде

21:45 Німеччина - Туреччина - Футбол 3

21:45 Італія - Молдова

21:45 Нідерланди - Мексика

21:45 Польща - Фінляндія

21:45 Португалія - Іспанія - Футбол 2

21:45 Словенія - Сан-Марино

21:45 Швейцарія - Хорватія

22:10 Франція - Україна - Футбол 1

Раніше Телеграф повідомляв про непросту ситуацію в збірній України напередодні зустрічі з Францією.