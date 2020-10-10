Неймар побив рекорд Мессі (відео)

Неймар хоч і не забив Болівії, але став найяскравішим у своїй команді.

Збірна Бразилії ударно стартувала у відборі на чемпіонат світу 2022 року, а одним з головних "двигунів" Селесао в матчі з Болівією був 28-річний Неймар.

Бразилець допоміг своїй команді в домашній грі розгромити суперників з рахунком 5: 0. Крім того, Неймар зробив 18 успішних обводок в цій грі, що є рекордним показником з часів ведення подібної статистики. Раніше це досягнення належало аргентинцеві Ліонелю Мессі, який зробив 15 успішних обводом в матчі з Колумбією в 2011 році ..

Відео дій Неймара в грі з Болівією:

На нашому сайті також доступний повний відеоогляд матчу Бразилія - Болівія.

Раніше Телеграф повідомляв, що Аргентина розпочала відбір на ЧС в Катарі мінімальною перемогою, а Мессі зрівнявся з Роналдо за кількістю голів за американську збірну в офіційних матчах.