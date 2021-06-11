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"Слава Україні" і "Героям слава" стали офіційними гаслами збірної по футболу

"Слава Україні" і "Героям слава" стали офіційними гаслами збірної по футболу
Оновлено 13:12 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці в Facebook, що відтепер у слоганів "Слава Україні" і "Героям слава" з'явився офіційний статус.

Функціонер зазначив, що Виконком УАФ одноголосно підтримав дану ініціативу. Крім того, чиновники затвердили новий футбольний символ України - великий герб УАФ у вигляді карти України з тризубом в центрі.

"Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!" - написав Павелко.

"Телеграф" нагадує, що 10 червня стало відомо, що УЄФА після звернення російської сторони заборонив слоган "Героям слава" на футболці збірної України. Зараз УАФ і УЄФА ведуть переговори з цього приводу. З огляду на новий футбольний статус фрази, УЄФА може змінити своє рішення.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Збірна України.
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