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Екс-четверта "ракетка" світу почав виробляти захисні маски

Екс-четверта "ракетка" світу почав виробляти захисні маски
16:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: btu.org.ua

Новини спорту:У компанії Гольгера вручну виготовляють від 300 до 500 масок за день.

Німецький тенісист Ніколас Кіфер на базі фабрики, де випускають одяг під його брендом, запустив виробництво захисних масок.

42-річний екс-тенісист вирішив зробити свій внесок у боротьбу з пандемією коронавірусу у себе в країні, повідомляє БТУ.

Кіфер, на рахунку якого 6 титулів Асоціації тенісистів професіоналів (АТР) в одиночному розряді і особистий рекорд в рейтингу четверте місце, тепер випускає медичні маски. Колишній тенісист співпрацює з фабрикою Гольгера Гартца, на якій шиють одяг і тенісну екіпіровку під брендом спортсмена. Гартц запропонував Кіферу зайнятися виробництвом захисних масок багаторазового використання і німець цю ідею підтримав.

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"Я не міг собі навіть уявити, що щось подібне може статися, - зазначив Кіфер. - Сумно, що зараз відбуваються такі події, але мені приємно надати допомогу і підтримку людям. У компанії Гольгера вручну виготовляють від 300 до 500 масок за день".

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Маски, Тенис, Коронавірус, Ніколас Кіфер.
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