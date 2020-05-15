US Open можуть провести в Нью-Йорку

Новини спорту:Про це розповів директор Асоціації тенісу США.

Директор Асоціації тенісу США (USTA) з комунікацій Кріс Відмайер розповів про плани організації з проведення Відкритого чемпіонату з тенісу. За словами Відмайера, USTA збирається провести турнір в Нью-Йорку з 13 серпня по 13 вересня.

"Мета USTA - проведення US Open-2020 на Нью-Йорку в заплановані терміни. Розуміємо, що ходить багато розмов про те, чи відбудуться змагання. Але ми відразу хочемо прояснити, що на даний момент вірогідність зміни місця проведення або дати не дуже вірогідні.

Проте, з огляду на зміну ситуації і розвиток пандемії коронавірусу, ми розглядаємо альтернативні сценарії", - наводить слова Відмайер AFP.

Раніше з'явилися чутки, згідно з якими турнір можуть провести в Орландо (Флорида) або Індіан-Уеллсі (Каліфорнія).