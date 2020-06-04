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В Ірпені пройде ще один виставковий тенісний турнір

В Ірпені пройде ще один виставковий тенісний турнір
10:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Федерація тенісу України

Новини спорту:Федерація тенісу України організовує в Ірпені ще один виставковий турнір за участю українських гравців.

Естафету у жіночих змагань UTF Invitational Ladies приймають чоловічі - UTF Gentlemen Invitational, повідомляє пресслужба Федерації тенісу України. 

Турнір пройде 9-13 червня. Сжема його проведення - 8 учасників, 2 групи, 2 півфінали та фінал.

На UTF Gentlemen Invitational виступлять Владислав Орлов, Владислав Манафов, Олексій Крутих, Микита Маштаков, Марат Дев'ятьяров, Олег Приходько, Павло Шумейко та В'ячеслав Бєлінський.

Цуренко і Костюк без поразок пройшли груповий раунд турніру в Ірпені

Як повідомляло агентство, UTF Invitational Ladies виграла 17-річна киянка Марта Костюк.

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Спорт, Ирпень, Тенис, Тенісний турнір.
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