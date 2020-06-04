В Ірпені пройде ще один виставковий тенісний турнір

Естафету у жіночих змагань UTF Invitational Ladies приймають чоловічі - UTF Gentlemen Invitational, повідомляє пресслужба Федерації тенісу України.
Турнір пройде 9-13 червня. Сжема його проведення - 8 учасників, 2 групи, 2 півфінали та фінал.
На UTF Gentlemen Invitational виступлять Владислав Орлов, Владислав Манафов, Олексій Крутих, Микита Маштаков, Марат Дев'ятьяров, Олег Приходько, Павло Шумейко та В'ячеслав Бєлінський.
Як повідомляло агентство, UTF Invitational Ladies виграла 17-річна киянка Марта Костюк.