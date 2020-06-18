Завацька вийшла в фінал виставкового турніру у Франції

У півфіналі українка розібралася із суперницею в двох сетах.

Катаріна Завацька вийшла в фінал виставкового турніру в Екс-ан-Прованс.

У півфіналі українська тенісистка здобула перемогу над француженкою Діан Паррі (6:0, 6:4).

За перемогу в турнірі Завацка битиметься з іншою місцевої тенісисткою, 174-ю ракеткою світу Хлоєю Паке.

Останній офіційний Катаріна провела ще на початку березня, програвши китаянці Чжу Лінь у другому раунді турніру в Індіан-Веллс. Сезон в жіночому тенісі має відновитися 3 серпня в Палермо.

Виставковий турнір. Екс-ан-ПровансКатаріна Завацька (Україна) – Діан Паррі (Франція) 2:0 (6:0, 6:4)