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Завацька вийшла в фінал виставкового турніру у Франції

Завацька вийшла в фінал виставкового турніру у Франції
19:14 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
У півфіналі українка розібралася із суперницею в двох сетах.

Катаріна Завацька вийшла в фінал виставкового турніру в Екс-ан-Прованс.

У півфіналі українська тенісистка здобула перемогу над француженкою Діан Паррі (6:0, 6:4).

За перемогу в турнірі Завацка битиметься з іншою місцевої тенісисткою, 174-ю ракеткою світу Хлоєю Паке.

Останній офіційний Катаріна провела ще на початку березня, програвши китаянці Чжу Лінь у другому раунді турніру в Індіан-Веллс. Сезон в жіночому тенісі має відновитися 3 серпня в Палермо.

Ястремська та Костюк відновлять сезон на турнірі в Палермо

Виставковий турнір. Екс-ан-ПровансКатаріна Завацька (Україна) – Діан Паррі (Франція) 2:0 (6:0, 6:4)

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Экс-ан-Прованс, Катаріна Завацька, Фінал турніру.

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Телеграф
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