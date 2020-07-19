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Світоліна поступилася Петкович на виставковому турнірі в Берліні

Світоліна поступилася Петкович на виставковому турнірі в Берліні
16:38 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Перша "ракетка" України і 5-й номер світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Еліна Світоліна програла у неділю німкені Андреа Петкович (№87 WTA) у "малому" фіналі за 3-тє місце хардового виставкового турніру Bett1 Aces в Берліні (Німеччина).

Гра завершилася з рахунком 4:6, 6:7 (1:7).

Суперниці провели на корті півтори години.

У фіналі змагань у столиці Німеччини Анастасія Севастова з Латвії (№43 WTA) сьогодні зустрінеться з чешкою Петрою Квітовою (№12 WTA).

Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні

Нагадаємо, що Еліна Світоліна виграла попередній турнір у Берліні, який проходив на трав'яному покритті стадіону Штеффі Граф, а завершився через дощ на корті в ангарі аеропорту. Тоді краща українська тенісистка в 1/2 фіналу обіграла Севастову - 7:6 (7:2), 6:3, а у фіналі здолала Квітову - 3:6, 6:1, 10:5.

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Берлин, Свитолина, Тенис.

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Телеграф
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