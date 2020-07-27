Екс-друга ракетка світу Агнешка Радванська народила сина

У Агнешки Радванська поповнення в родині.

Колишня друга ракетка світу напередодні стала матір'ю. Чоловік Радванської Давид Келт в Твіттері повідомив, що у них народився син. Ім'я хлопчика поки невідомо.

Останнім турніром для 29-річної польської спортсменки став Сеул в вересні. 14 листопада 2018 року Агнешка, після тривалих консультацій з фахівцями, оголосила про завершення своєї професійної кар'єри через лікуванню травми.

В її активі 20 титулів WTA і понад 27 мільйонів доларів призових.