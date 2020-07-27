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Екс-друга ракетка світу Агнешка Радванська народила сина

Екс-друга ракетка світу Агнешка Радванська народила сина
15:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У Агнешки Радванська поповнення в родині.

Колишня друга ракетка світу напередодні стала матір'ю. Чоловік Радванської Давид Келт в Твіттері повідомив, що у них народився син. Ім'я хлопчика поки невідомо.

Останнім турніром для 29-річної польської спортсменки став Сеул в вересні. 14 листопада 2018 року Агнешка, після тривалих консультацій з фахівцями, оголосила про завершення своєї професійної кар'єри через лікуванню травми.

Сестри Вільямс і Азаренко зіграють на дебютному розіграші турніру в Лексінгтоні

В її активі 20 титулів WTA і понад 27 мільйонів доларів призових.

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Агнешка Радваньска.

Автор:

Телеграф
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