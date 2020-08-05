П'ять українок виступлять на US Open-2020

Безпосередньо в основну сітку Відкритого чемпіонату США пройшли Еліна Світоліна (№5 рейтингу WTA), Даяна Ястремська (№25), Катерина Козлова (№98) і Катарина Завацька (№105), а Катерина Бондаренко зіграє в Нью-Йорку по захищеному рейтингу.

У минулому році на Відкритому чемпіонаті США Еліна Світоліна зупинилася в півфіналі, Даяна Ястремська вилетіла в третьому раунді, а Катерина Козлова програла матч першого кола.

US Open-2020 пройде з 31 серпня по 13 вересня. На американському Шоломі зіграють 9 представниць топ-10 світового рейтингу, за винятком першої ракетки світу Ешлі Барті.

Раніше повідомлялось, що Рафаель Надаль відмовився від виступу на US Open.