"МЮ" обіграв "Норвіч" в овертаймі

"МЮ" мав суттєву перевагу в матчі і втілив її в гол на 51-й хвилині. Відзначився Ігало. Господарі відігралися на 75-й хвилині після голу Кантвелла. Основний час завершився внічию 1:1. В додатковий час вирішальний м’яч забив захисник гостей Магуайр. 2:1 – перемога «МЮ». «МЮ» став першим півфіналістом Кубка Англії. Інші матчі 1/4 фіналу зіграють 28 червня. На цій стадії зустрінуться: «Шеффілд Юнайтед» - «Арсенал», «Лестер» - «Челсі», «Ньюкасл» - «Ман Сіті».