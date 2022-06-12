Без води, світла та газу: як Слов’янськ виживає під обстрілами (репортаж)
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Люди проходять через справжнє випробування
Вже багато тижнів Слов’янськ Донецької області перебуває під вогнем окупантів, — хоча ті ніяк не можуть дістатися до міста, та активно обстрілюють його здалеку.
На сьогодні люди у Слов’янську змушені виживати без води, електрики та газу. Як в них це виходить, — дізнався кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
Місцеві розповідають, що дуже багато людей виїхало з міста, але достатньо тих, хто вірить у Збройні сили України та продовжує жити у Слов’янську під обстрілами.
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Більшість квартир пригодні до життя в них, але позбавлені практично всіх комунальних благ, і тому доводиться ходити в бювет за водою, для зручності деякі носять бутлі в дорожніх валізах на коліщатках.
Також деякі мешканці Слов’янська прямо у дворі влаштували польові кухні, щоб можна було зігріти води та помитися, випити чаю, приготувати поїсти.
Місто продовжує жити під обстрілами та вірити в Україну.
Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"
Як відомо, Слов’янськ — давня мета росіян, і ті неодноразово готували наступ як із боку Ізюма, так і з Райгородка, однак жодна спроба не була успішною.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував більше кадрів розрухи із прифронтового Слов’янська.