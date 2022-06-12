Без води, світла та газу: як Слов’янськ виживає під обстрілами (репортаж)

Люди проходять через справжнє випробування

Вже багато тижнів Слов’янськ Донецької області перебуває під вогнем окупантів, — хоча ті ніяк не можуть дістатися до міста, та активно обстрілюють його здалеку.

На сьогодні люди у Слов’янську змушені виживати без води, електрики та газу. Як в них це виходить, — дізнався кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Місцеві розповідають, що дуже багато людей виїхало з міста, але достатньо тих, хто вірить у Збройні сили України та продовжує жити у Слов’янську під обстрілами.

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Більшість квартир пригодні до життя в них, але позбавлені практично всіх комунальних благ, і тому доводиться ходити в бювет за водою, для зручності деякі носять бутлі в дорожніх валізах на коліщатках.

Жителі Слов’янська змушені ходити за водою до бюветів

Інших джерел чистої води не залишилося

Щодня люди тягають баклажки

Кажуть, у таких валізах зручно возити воду

Також деякі мешканці Слов’янська прямо у дворі влаштували польові кухні, щоб можна було зігріти води та помитися, випити чаю, приготувати поїсти.

Вдома приготувати їжу неможливо, тож люди облаштовуються на вулицях

За допомогою такої печі можна досить швидко приготувати поїсти

Місто продовжує жити під обстрілами та вірити в Україну.

Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як відомо, Слов’янськ — давня мета росіян, і ті неодноразово готували наступ як із боку Ізюма, так і з Райгородка, однак жодна спроба не була успішною.

Слов’янськ Донецької області на карті бойових дій

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував більше кадрів розрухи із прифронтового Слов’янська.