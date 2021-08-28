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Сенсорний екран замість звичного керма: GM вирішив "наздогнати і перегнати" Tesla (фото)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Сенсорний екран замість звичного керма: GM вирішив "наздогнати і перегнати" Tesla (фото) Новина оновлена 27 серпня 2021, 13:57
General Motors Design

Завдяки сенсорному екрану керма не потрібно дивитися на дорогу через лобове скло.

Американська компанія "General Motors Design" розробила новий проєкт інноваційного керма з великим сенсорним екраном, такими ж кнопками і підсвічуванням.

Про це в четвер, 26 серпня, повідомляє "Carscoops".

На фото, які опублікувала компанія в соцмережах, видно, що кермо має прямокутну форму. На бічних сторонах пристрою знаходиться шкіра з білими стрічками, а також світлодіодне підсвічування, яке може працювати як поворотники.

Навколо екрану розташовані сенсорні кнопки, необхідні для переходу в меню на головний екран. Крім того, завдяки їм можна перемикати режим руху і гальмувати. На кермі також є кнопка, що виконує функцію прискорювача. Вона дуже схожа на джойстик.

За задумом компанії, під час знаходження автомобіля в автономному режимі, на екрані будуть висвітлюватися дані з датчиків і важлива інформація. Крім того, там може демонструватися інформаційно-розважальна система.

Після того як водій почне рух, на екрані керма з’явиться вид з фронтальної камери. Таким чином, не потрібно буде дивитися на дорогу через лобове скло, адже все видно на сенсорному екрані.

Поки що інноваційне кермо не пройшло всі випробування і невідомо, чи відповідає воно усім правилам безпеки. Тому зараз його ще не можна використовувати в серійних автомобілях, але через деякий час воно може з’явитися у безпілотних машинах.

Нагадуємо, що трохи раніше Ілон Маск представив новий руль-штурвал в Model S марки Tesla. Він заявив, що тепер у всіх авто виробника будуть тільки такі пристрої управління. Не всім це сподобалося, але підприємець поки що не змінює рішення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в березні 2021 року Ілон Маск дозволив купувати Tesla за біткоїни, внаслідок чого зріс курс криптовалюти.

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