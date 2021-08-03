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В Tesla вместо руля будет штурвал: подтвердил Маск (видео)

В Tesla вместо руля будет штурвал: подтвердил Маск (видео)
05:31 Сегодня Телеграф iXBT.сom

Глава компании по производству электрокаров "Tesla" Илон Маск 23 июля подтвердил информацию, что теперь в машинах его марки не будет традиционного руля, вместо него - штурвал, как у гоночных болидов "Формулы-1".

О новшестве еще в середине июня сообщила компания "Tesla" в своем аккаунте в Twitter.

Тогда многие сторонники и противники компании предполагали, что в конечном итоге Model S будет с традиционным рулем-колесом, но Маск отверг предположения, написав "нет" на вопрос одного из пользователей соцсети, "есть ли шанс на вариант с обычным рулем". 

Именно тогда, 23 июля, стало понятно, что в электрокарах Tesla теперь будут только "штурвалы".

При этом многие обозреватели и комментаторы отмечают, что несмотря на то, как эффектно смотрится штурвал в салоне авто, это может быть небезопасно.

Издание Car and Driver обратилось к Национальному управлению по безопасности транспорта США за комментариями о законности использования такого руля в современных автомобилях.

Работники департамента ответили, что "не одобряют" это решение, но не могут делать выводы до того, как автомобиль поступит в продажу. Также они сказали, что производители несут ответственность за соответствие действующим нормам безопасности.

В штурвала "Tesla" уже появились свои поклонники, которые утверждают, что впечатление от вождения или безопасность ничем не хуже, чем при езде с обычным рулем.

Кроме того, утверждают они, отсутствие верхней части дает возможность лучше видеть панель приборов. Критику вызывают разве что крошечные сенсорные кнопки на руле.

То, что "штурвал" будет и в других моделях Tesla также подтверждают шпионские снимки обновленного кроссовера Tesla Model X, на которых также нет обычного руля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 марта 2021 года в американском городе Фримонт (штат Калифорния) случился пожар на заводе по выпуску автомобилей Tesla.

Напоминаем, что в 2020 году Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии вопреки карантину.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Автомобили, Tesla, Model S, Илон Маск, Штурвал.
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