В Tesla вместо руля будет штурвал: подтвердил Маск (видео)

Глава компании по производству электрокаров "Tesla" Илон Маск 23 июля подтвердил информацию, что теперь в машинах его марки не будет традиционного руля, вместо него - штурвал, как у гоночных болидов "Формулы-1".

О новшестве еще в середине июня сообщила компания "Tesla" в своем аккаунте в Twitter.

I just went 0-60 MPH in about 2 seconds and 0-100 MPH in about 4 seconds with 4 people in the car @Tesla just broke the laws of physics my friends I’m sorry but that’s truly alien. Thanks for the fun @elonmusk pic.twitter.com/2J95Ot9TO9

— Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) June 11, 2021