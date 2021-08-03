В Tesla вместо руля будет штурвал: подтвердил Маск (видео)

Глава компании по производству электрокаров "Tesla" Илон Маск 23 июля подтвердил информацию, что теперь в машинах его марки не будет традиционного руля, вместо него - штурвал, как у гоночных болидов "Формулы-1".

О новшестве еще в середине июня сообщила компания "Tesla" в своем аккаунте в Twitter.

I just went 0-60 MPH in about 2 seconds and 0-100 MPH in about 4 seconds with 4 people in the car @Tesla just broke the laws of physics my friends I’m sorry but that’s truly alien. Thanks for the fun @elonmusk pic.twitter.com/2J95Ot9TO9 — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) June 11, 2021

Playing Cyberpunk in Model S Plaid pic.twitter.com/y9Ev4F6EaU — Tesla (@Tesla) June 13, 2021

Тогда многие сторонники и противники компании предполагали, что в конечном итоге Model S будет с традиционным рулем-колесом, но Маск отверг предположения, написав "нет" на вопрос одного из пользователей соцсети, "есть ли шанс на вариант с обычным рулем".

Именно тогда, 23 июля, стало понятно, что в электрокарах Tesla теперь будут только "штурвалы".

No — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2021

При этом многие обозреватели и комментаторы отмечают, что несмотря на то, как эффектно смотрится штурвал в салоне авто, это может быть небезопасно.

Издание Car and Driver обратилось к Национальному управлению по безопасности транспорта США за комментариями о законности использования такого руля в современных автомобилях.

Работники департамента ответили, что "не одобряют" это решение, но не могут делать выводы до того, как автомобиль поступит в продажу. Также они сказали, что производители несут ответственность за соответствие действующим нормам безопасности.

В штурвала "Tesla" уже появились свои поклонники, которые утверждают, что впечатление от вождения или безопасность ничем не хуже, чем при езде с обычным рулем.