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Windows 11 вже вийшла: хто зможе її отримати

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Windows 11 Новина оновлена 05 жовтня 2021, 18:07
Windows 11

Довгоочікувана фанатами "вінди" подія відбулася.

Компанія Microsoft оголосила про вихід нової операційної системи Windows 11. При тому сталося це на день раніше озвученої раніше дати.

ОС пішла в реліз 4 жовтня за американським часом.

Поки отримати її можуть лише ті користувачі, на пристрої яких спочатку був встановлений Windows 10 або ті, хто куплять комп’ютер з передвстановленою Windows 11.

Всім іншим доведеться почекати.

Нова ОС, за заявою розробників, буде відрізнятися більш високим рівнем захисту, новим дизайном і більшою ефективністю.

Для того щоб оновитися до нової версії, комп’ютер повинен буде відповідати певним вимогам, а саме мати:

  • процесор 1 ГГц з двома або більше ядрами;
  • 4 ГБ оперативної пам’яті;
  • не менше 64 Гб пам’яті;
  • сумісність з 64-бітними системами;
  • графічний процесор, що підтримує DirectX 12.

Крім того, для оновлення Windows 10 до нової ОС необхідно мати версію 20H1 або новішу.

В цілому, очікується, що більшість моделей комп’ютерів, випущених за останні чотири роки будуть сумісні з Windows 11, проте для тих, хто не впевнений в цьому розробники рекомендують скористатися додатком PC Health Check.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про всі нововведення, які пропонує користувачам ОС Windows 11. Ознайомитися з ними можна за цим посиланням.

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