Windows 11 вже вийшла: хто зможе її отримати

Довгоочікувана фанатами "вінди" подія відбулася.

Компанія Microsoft оголосила про вихід нової операційної системи Windows 11. При тому сталося це на день раніше озвученої раніше дати.

ОС пішла в реліз 4 жовтня за американським часом.

Поки отримати її можуть лише ті користувачі, на пристрої яких спочатку був встановлений Windows 10 або ті, хто куплять комп’ютер з передвстановленою Windows 11.

Всім іншим доведеться почекати.

Нова ОС, за заявою розробників, буде відрізнятися більш високим рівнем захисту, новим дизайном і більшою ефективністю.

Для того щоб оновитися до нової версії, комп’ютер повинен буде відповідати певним вимогам, а саме мати:

процесор 1 ГГц з двома або більше ядрами;

4 ГБ оперативної пам’яті;

не менше 64 Гб пам’яті;

сумісність з 64-бітними системами;

графічний процесор, що підтримує DirectX 12.

Крім того, для оновлення Windows 10 до нової ОС необхідно мати версію 20H1 або новішу.

В цілому, очікується, що більшість моделей комп’ютерів, випущених за останні чотири роки будуть сумісні з Windows 11, проте для тих, хто не впевнений в цьому розробники рекомендують скористатися додатком PC Health Check.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про всі нововведення, які пропонує користувачам ОС Windows 11. Ознайомитися з ними можна за цим посиланням.