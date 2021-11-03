У роботі Інстаграм сталися масштабні збої.

Instagram знову бешкетує.

Не встиг світ забути про масштабний збій у роботі соціальної мережі Інстаграм, який "поклав" соцмережу більш ніж на п’ять годин, як у її роботі знову спостерігаються збої.

Про це свідчать дані сайту Downdetector, який відстежує перебої у роботі різних сайтів.

За його даними, проблеми почали з’являтися ближче до вечора.

Дані outage.report показують, що найбільше постраждали від падіння жителі Європи та Східного узбережжя США.

При цьому в Європі найбільша кількість скарг надходить з України та країн Бенілюксу.

Варто зазначити, що окрім Інстаграм, подібні проблеми спостерігаються й у Facebook Messenger, проте на проблеми з ним найбільше скаржаться у США. Сам Facebook працює нормально.

Серед проблем з Інстаграм користувачі відзначають проблеми з переглядом відео в сторіз, а також під час створення нових постів. Крім того, деякі з них наголошують, що зверталися до техпідтримки, але там не відреагували.

Як повідомлялося раніше, попередній глобальний збій у роботі соцмережі відбувся на початку жовтня. Тоді падіння торкнулося не тільки Facebook та Instagram, а й безліч інших не пов’язаних з Марком Цукербергом ресурсів, таких як Netflix, Amazon, Gmail та інші. Як з’ясувалося, причиною збою стали зміни конфігурації маршрутизаторів.