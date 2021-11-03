В работе Инстаграм произошли масштабные сбои
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Instagram вновь шалит.
Не успел мир позабыть о масштабном сбое в работе социальной сети Инстаграм, который "положил" соцсеть на более чем пять часов, как в ее работе вновь наблюдаются сбои.
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего перебои в работе разных сайтов.
По его данным, проблемы начали появляться ближе к вечеру.
Данные outage.report показывают, что наиболее пострадали от падения жители Европы и Восточного побережья США.
При том в Европе наибольшее количество жалоб поступает из Украины и стран Бенилюкса.
Стоит отметить, что помимо Инстаграм, подобные проблемы наблюдаются и в Facebook Messenger, однако на проблемы с ним больше всего жалуются в США. Сам Facebook работает нормально.
Среди проблем с Инстаграмом пользователи отмечают проблемы с просмотром видео в сториз, а также с созданием новых постов. Кроме того, некоторые из них отмечают, что обращались в техподдержку, но там не отреагировали.
Как сообщалось ранее, предыдущий глобальный сбой в работе соцсети произошел в начале октября. Тогда падение затронуло не только Facebook и Instagram, но и множество других не связанных с Марком Цукербергом ресурсов, вроде Netflix, Amazon, Gmail и других. Как выяснилось, причиной сбоя стали изменения конфигурации маршрутизаторов.
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