Укр

В работе Инстаграм произошли масштабные сбои

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В работе Инстаграм произошли масштабные сбои Новость обновлена 03 ноября 2021, 21:37

Instagram вновь шалит.

Не успел мир позабыть о масштабном сбое в работе социальной сети Инстаграм, который "положил" соцсеть на более чем пять часов, как в ее работе вновь наблюдаются сбои.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего перебои в работе разных сайтов.

По его данным, проблемы начали появляться ближе к вечеру.

Данные outage.report показывают, что наиболее пострадали от падения жители Европы и Восточного побережья США.

При том в Европе наибольшее количество жалоб поступает из Украины и стран Бенилюкса.

Стоит отметить, что помимо Инстаграм, подобные проблемы наблюдаются и в Facebook Messenger, однако на проблемы с ним больше всего жалуются в США. Сам Facebook работает нормально.

Среди проблем с Инстаграмом пользователи отмечают проблемы с просмотром видео в сториз, а также с созданием новых постов. Кроме того, некоторые из них отмечают, что обращались в техподдержку, но там не отреагировали.

Как сообщалось ранее, предыдущий глобальный сбой в работе соцсети произошел в начале октября. Тогда падение затронуло не только Facebook и Instagram, но и множество других не связанных с Марком Цукербергом ресурсов, вроде Netflix, Amazon, Gmail и других. Как выяснилось, причиной сбоя стали изменения конфигурации маршрутизаторов.

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