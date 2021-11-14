Посадковий модуль готовий? Ілон Маск спантеличив мережу загадковим повідомленням

Вислів Ілона Маска знову привернув до себе увагу мережі.

Ексцентричний мільярдер, засновник космічної компанії SpaceX та "технокороль Tesla" Ілон Маск вкотре заінтригував мережу своїм постом у Твіттер.

На цей раз він відповів на повідомлення одного з користувачів мережі, який перерахував імена всіх людей, які побували на Місяці.

"Незабаром цей список значно розшириться, оскільки людство досягне нових висот", — відповів Маск.

Не зовсім зрозуміло, чи було це натяком на нові досягнення SpaceX або рядовим коментарем, проте користувачі мережі відразу почали міркувати про роль Місяця в подальшому освоєнні Марса, а деякі взагалі почали фантазувати на тему того, чи буде на Марсі своя столиця.

Інші ж поцікавилися, чому список за всі ці роки так і не став довшим.

Варто зазначити, що у березні цього року SpaceX був обраний американським аерокосмічним агентством (NASA) для розробки та будівництва посадкового модуля, на якому планується спустити людей на Місяць у рамках програми Artemis.

Втім, сам Маск останнім часом зайнятий більш "земними" речами. Зокрема він нещодавно спантеличив мережу планами відкриття в Техасі інституту технологій та науки (TITS). Примітно, що абревіатура навчального закладу на англійському сленгу означає жіночі груди, а тому поки що не зрозуміло чи вдасться йому втілити задумане чи ні.