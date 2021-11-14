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Посадковий модуль готовий? Ілон Маск спантеличив мережу загадковим повідомленням

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ілон Маск Новина оновлена 14 листопада 2021, 20:30
Ілон Маск

Вислів Ілона Маска знову привернув до себе увагу мережі.

Ексцентричний мільярдер, засновник космічної компанії SpaceX та "технокороль Tesla" Ілон Маск вкотре заінтригував мережу своїм постом у Твіттер.

На цей раз він відповів на повідомлення одного з користувачів мережі, який перерахував імена всіх людей, які побували на Місяці.

"Незабаром цей список значно розшириться, оскільки людство досягне нових висот", — відповів Маск.

Не зовсім зрозуміло, чи було це натяком на нові досягнення SpaceX або рядовим коментарем, проте користувачі мережі відразу почали міркувати про роль Місяця в подальшому освоєнні Марса, а деякі взагалі почали фантазувати на тему того, чи буде на Марсі своя столиця.

Інші ж поцікавилися, чому список за всі ці роки так і не став довшим.

Варто зазначити, що у березні цього року SpaceX був обраний американським аерокосмічним агентством (NASA) для розробки та будівництва посадкового модуля, на якому планується спустити людей на Місяць у рамках програми Artemis.

Втім, сам Маск останнім часом зайнятий більш "земними" речами. Зокрема він нещодавно спантеличив мережу планами відкриття в Техасі інституту технологій та науки (TITS). Примітно, що абревіатура навчального закладу на англійському сленгу означає жіночі груди, а тому поки що не зрозуміло чи вдасться йому втілити задумане чи ні.

Теги:
#Місяць #Ілон Маск
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