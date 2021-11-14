Укр

Посадочный модуль готов? Илон Маск озадачил сеть загадочным сообщением

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Илон Маск Новость обновлена 14 ноября 2021, 20:30
Илон Маск

Высказывание Илона Маска вновь привлекло к себе внимание сети.

Эксцентричный миллиардер, основатель космической компании SpaceX и "технокороль Tesla" Илон Маск в очередной раз заинтриговал сеть своим постом в Твиттер.

На этот раз он ответил на сообщение одного из пользователей сети, который перечислил имена всех людей, побывавших на Луне.

"Вскоре этот список значительно расширится, поскольку человечество достигнет новых высот", — ответил Маск.

Не совсем понятно, было ли это намеком на новые достижения SpaceX или же рядовым комментарием, однако пользователи сети тут же начали размышлять о роли Луны в дальнейшем освоении Марса, а некоторые и вовсе начали фантазировать на тему того, будет ли на Марсе своя столица.

Другие же поинтересовались, почему список за все эти годы так и не стал длиннее.

Стоит отметить, что в марте этого года SpaceX был выбран американским аэрокосмическим агентством (NASA) для разработки и строительства посадочного модуля, на котором планируется спустить людей на Луну в рамках программы Artemis.

Впрочем, сам Маск в последнее время занят более "земными" вещами. В частности он недавно озадачил сеть планами открытия в Техасе института технологий и науки (TITS). Примечательно, что аббревиатура учебного заведения на английском сленге обозначает женскую грудь, а потому пока не понятно удастся ли ему воплотить задуманное или нет.

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#Луна #Илон Маск
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