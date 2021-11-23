Навіщо користувачі мережі шукають своє ім’я в Urban Dictionary

Користувачі соціальних мереж стали все частіше шукати альтернативні визначення своїх імен

Urban Dictionary часто розглядається як джерело сучасних термінів та сленгів. У 2013 році в онлайн-словник навіть був введений термін "Вірка Сердючка", який дав йому таке визначення: "Розкішна жінка, яка насправді виявляється переодягнутим чоловіком". Зараз користувачі соціальних мереж, що нудьгують, заглядають в онлайн-сервіс для іншої мети — щоб знайти альтернативні визначення для своїх імен.

В даний час така гра стає вірусною, оскільки користувачі Twitter і Instagram активно діляться своїми результатами в мережі. Флешмоб спочатку поширювався в англомовному сегменті, але зараз він дійшов і до наших користувачів соціальних мереж.

Деякі визначення імен різкі та непривабливі, тоді як інші більш позитивні. Наприклад, ім’я Ben (Бен) визначається словником як "милий, високий темноволосий і гарний хлопчик". Або, згідно з записом з найвищим рейтингом, який набрав 1478 голосів, "володар качок", який "може керувати свідомістю качок усіх видів".

Щоб дізнатися альтернативні визначення свого імені на Urban Dictionary, достатньо ввести в рядок латинськими літерами ім’я та натиснути Enter. Крім абстрактних слів про те, що "це найкраща людина у світі", зустрічаються ще й інші деталі, які можуть здивувати своєю точністю.

Вероніка: "Наймиліша дівчинка, яку ви коли-небудь зустрінете. Вероніка віддана своїм друзям, підтримає вас, надихатиме і, незважаючи ні на що, змусить усміхатися. Якщо ви зустрінете Вероніку, підтримуйте з нею зв’язок, тому що таку людину ви точно не захочете втрачати. Вона приголомшлива”.

UD визначає Карен як титуловану білу жінку — "зазвичай блондинку", яка скаржиться владі на найменші незручності, які "навіть віддалено" на неї не впливають.

Карен подає до суду на місцеву міську раду після того, як вони встановили новий знак СТОП, який приховує сонце від її вікна на дві хвилини на день. Знак був встановлений після того, як школяр на своєму велосипеді був збитий водієм і помер.

Карен відмовляється носити маску для обличчя під час 5-хвилинної подорожі до супермаркету під час пандемії. Вона пристає до робітників, просить про зустріч із менеджером та погрожує подати до суду.

Карен скаржиться, що її улюблене місце для паркування замінив пандус для інвалідних візків. Вона все одно припарковує машину на старому місці і знімає про це відеоблог», — так у негативному світлі ім’я Карен визначає словник. Мабуть, хтось із користувачів, який ввів дані на сайт, має на увазі конкретну людину.

Раніше "Телеграф" писав, чому в мережі активно обговорюють смерть персонажа мультфільму "Губка Боб" Сквідварда, а також про причини, через які Сквідвард постійно був сумним.