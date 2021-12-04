Змінити оператора тепер можна за день: в Україні спростили порядок перенесення мобільного номера

Тепер на всю процедуру піде не більше одного дня.

З 1 грудня 2021 року в Україні набув чинності спрощений порядок зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону (MNP).

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії з регулювання засобів зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).

Для того, щоб змінити оператора, користувачеві достатньо буде звернутися до нового постачальника мобільних послуг. Після цього зміна оператора відбудеться протягом одного робочого дня.

Нововведення в документі передбачають низку удосконалень, серед яких:

спрощення порядку складання заяви на зміну оператора;

впровадження принципу єдиного вікна "One Stop Shop process", який дозволяє абоненту вирішити всі пов’язані з "переїздом" питання шляхом звернення до одного суб’єкта — нового оператора;

відмова від заборони на зміну оператора абонентам, які отримували послуги знеособлено, але з його реєстрацією у нового оператора;

спрощення процедури ідентифікації отримувача послуг;

модифікація договорів про надання послуг, зокрема щодо автоматичного розірвання договору з попереднім оператором;

Простіше кажучи, для того, щоб скористатися послугою українцям, більше не треба повідомляти про це свого старого оператора.

Щоб перейти до нового оператора тепер достатньо зайти на сайт постачальника послуг, що сподобався, і знайти там відповідний пункт. У більшості операторів інформацію про функцію можна знайти прямо на головній сторінці сайту або в розділі "Послуги".

Після цього новому абоненту буде надано покрокову інструкцію про порядок переходу.

Як повідомлялося раніше, в кіберполіції дали пораду українцям про те, як створити пароль, який буде складно зламати.