Голий баг — у відеогрі Animal Crossing персонажі втрачають одяг через помилку (фото, відео)

Японська відеогра стала однією з найпопулярніших у 2020 році. У жовтні до неї вийшло доповнення, в якому виявили дефект.

Гра-симулятор життя Animal Crossing: New Horizons для приставок Нінтендо, де головними персонажами є тварини, видала несподівану помилку. В одній з локацій ігрового світу в новому додатку Happy Home Paradise, реліз якого пройшов трохи більше ніж півтора місяці тому, у персонажів зникає одяг.

Про це повідомляє портал Eurogamer.

Оскільки персонажі це антропоморфні тварини, то контенту 18+ чекати не варто. Баг викликав сильну реакцію у користувачів, які запитують у соцмережах, чому навколо них усі персонажі голі і як це виправити.

Зазначимо, що у багатьох тварин у грі одяг деталізований і відповідає їхній рольовій моделі — кухаря, поліцейського, офіціанта.

Версія гри New Horizons має безліч шанувальників по всьому світу — продано понад 32 мільйони копій, а в США у 2020 гра стала третьою за кількістю продажів.

Зазначимо, що реліз найпершої версії відбувся ще 2001 року.

Раніше "Телеграф" писав, що серіал "Гра в кальмара", який став найпопулярнішим на Нетфліксі, продовжили на другий сезон.