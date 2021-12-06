"Капсула смерті" Sarco отримала схвалення у Швейцарії: про що йдеться

Пристрій покликаний виключити втручання лікарів у процес евтаназії.

У Швейцарії пройшли юридичну оцінку капсули для евтаназії Sarco, а це означає, що їх можна буде легально поширювати у країні.

Про це повідомляє SwissInfo.

Футуристична капсула для добровільного суїциду може потіснити найпоширеніші методи евтаназії, як використання розчину пентобарбіталу натрію, який вводиться під контролем лікаря.

Sarco не використовує подібні речовини, а натомість покладається на азотну ядуху.

Глава компанії Exit International Філіп Нічке, який розробляв цей пристрій, розповів, що людині потрібно лягти в капсулу, після чого дати свою згоду на суїцид та відповіді на низку питань. Після цього йому треба натиснути кнопку, яка відповідає за закачування азоту.

За словами Нічке, людина при цьому відчуватиме легке запаморочення чи ейфорію. Смерть настає внаслідок нестачі кисню.

На весь процес йде близько 30 секунд.

"Немає ні паніки, ні відчуття задухи", — сказав він.

За його словами, пристрій створено для того, щоб виключити участь лікаря з процедури евтаназії та дозволити людині самому керувати процесом.

Також він стверджує, що компанія прагне оцінювати стан людини в капсулі за допомогою штучного інтелекту. Проте не дивно, що такий амбітний задум має безліч критиків, як і проєкт в цілому.

Як повідомлялося раніше, парламент Португалії підтримав закон, який надав громадянам право на евтаназію. Варто зазначити, що ця процедура дозволена в небагатьох країнах світу, серед яких Іспанія, Канада, Бельгія, Люксембург і деякі штати Австралії.