Укр

"Капсула смерти" Sarco получила одобрение в Швейцарии: о чем речь

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Sarco
Sarco

Устройство призвано исключить вмешательство врачей в процесс эвтаназии.

В Швейцарии прошли юридическую оценку капсулы для эвтаназии Sarco, а это значит, что их можно будет легально распространять в стране.

Об этом сообщает SwissInfo.

Футуристическая капсула для добровольного суицида может потеснить более распространенные методы эвтаназии, вроде использования раствора пентобарбитала натрия, который вводится под контролем врача.

Sarco не использует подобные вещества, а вместо того полагается на азотное удушье.

Глава компании Exit International Филип Ничке, который разрабатывал это устройство, рассказал, что человеку нужно лечь в капсулу, после чего дать свое согласие на суицид и ответы на ряд вопросов. После этого ему надо нажать на кнопку, которая отвечает за закачку азота.

По словам Ничке, человек при этом будет испытывать легкое головокружение или эйфорию. Смерть же наступает вследствие недостатка кислорода.

На весь процесс уходит около 30 секунд.

"Нет ни паники, ни ощущения удушья", — сказал он.

По его словам, устройство создано для того, чтобы исключить участие врача из процедуры эвтаназии и позволить человеку самому управлять процессом.

Также он утверждает, что компания стремится к тому, чтобы оценивать состояние человека в капсуле с помощью искусственного интеллекта. Однако неудивительно, что у столь амбициозного замысла находится множество критиков, как и у проекта в целом.

Как сообщалось ранее, парламент Португалии поддержал закон, который предоставил гражданам право на эвтаназию. Стоит отметить, что эта процедура разрешена в очень немногих странах мира, среди которых Испания, Канада, Бельгия, Люксембург и некоторые штаты Австралии.

Теги:
#Швейцария #Смерть #Эвтаназия
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