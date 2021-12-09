Ідеальне робоче місце майбутнього: Microsoft показала капсулу для роботи (фото)

Розробники переконані, що зручний офісний простір буде корисним для працівників, яким важко зосередитись на роботі

Команда розробників Microsoft Office Envisioning Team, на чолі з керівником Антоном Ендрюсом, створила мініофіс майбутнього для роботи у тиші та спокої, і вже навіть встигла отримати винагороду за найкращий дизайн.

Про це пише сайт Mspoweruser.com.

Гібридна кабінка Flowspace Pod, за інформацією винахідників, має змінити бачення суспільства на зручність роботи в офісних приміщеннях, аже покликана допомогти працівникам зосередитись на робочому процесі в затишній атмосфері.

У модулі зі стелею, боковими та задньою стінками, які підсвічуються спокійним блакитним світлом, міститься невеличке крісло, великий екран з можливістю змінювати положення та динаміками для спілкування за допомогою відеодзвінків.

Мініофіс Flowspace Pod - нова розробка для офісних працівників

Згідно задуму розробників, мініофіс Flowspace Pod створюватиме відчуття усамітнення та безпечності особистого простору під час роботи.

Наразі інформації щодо дати втілення гібридного концепту у реальність немає, але його дизайн вже встиг вибороти престижну винагороду Red Dot у сфері дизайну.

Концепт офісного простору від Microsoft

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