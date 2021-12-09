Ідеальне робоче місце майбутнього: Microsoft показала капсулу для роботи (фото)
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Розробники переконані, що зручний офісний простір буде корисним для працівників, яким важко зосередитись на роботі
Команда розробників Microsoft Office Envisioning Team, на чолі з керівником Антоном Ендрюсом, створила мініофіс майбутнього для роботи у тиші та спокої, і вже навіть встигла отримати винагороду за найкращий дизайн.
Про це пише сайт Mspoweruser.com.
Гібридна кабінка Flowspace Pod, за інформацією винахідників, має змінити бачення суспільства на зручність роботи в офісних приміщеннях, аже покликана допомогти працівникам зосередитись на робочому процесі в затишній атмосфері.
У модулі зі стелею, боковими та задньою стінками, які підсвічуються спокійним блакитним світлом, міститься невеличке крісло, великий екран з можливістю змінювати положення та динаміками для спілкування за допомогою відеодзвінків.
Згідно задуму розробників, мініофіс Flowspace Pod створюватиме відчуття усамітнення та безпечності особистого простору під час роботи.
Наразі інформації щодо дати втілення гібридного концепту у реальність немає, але його дизайн вже встиг вибороти престижну винагороду Red Dot у сфері дизайну.
Також нагадаємо, як Телеграф показав, як виглядатиме сучасна яхта майбутнього і що вона матиме замість вже звичних палуби та двигуна.
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